Beautiful, anticipazioni 18 luglio 2025: Hope spiega a Thomas perché gli ha detto NO

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 18 luglio 2025

Hope (Annika Noelle) spiega a Thomas (Matthew Atkinson) le motivazioni del proprio rifiuto, non escludendo che un giorno potrebbe rispondergli di sì, ma non certo ora. Thomas continua a rassicurarla a riguardo. La Logan propone di tenere per loro quanto accaduto, finché lei non si sarà chiarita le idee: il suo rifiuto alimenterebbe solo la tensione con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), visto che sia lei che Ridge l’hanno interrogata sui propri sentimenti per Thomas.

Bill (Don Diamont), intanto, informa Liam (Scott Clifton) di avere un appuntamento con Poppy Nozawa (Romy Park), la zia di Finn (Tanner Novlan), certo che si siano già conosciuti in passato per un fugace flirt. Luna (Lisa Yamada) incoraggia Poppy a vedersi con Bill, così da scoprire se effettivamente da giovani si conoscessero. R.J. (Joshua Hoffman) non si dimostra molto di supporto, non nascondendo la propria opinione negativa sull'editore…