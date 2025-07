Beautiful, trama 23 luglio 2025: Zende insiste, “R.J. non è alla mia altezza!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 23 luglio 2025

Poppy (Romy Park) aggiorna Luna (Lisa Yamada) sul suo piacevole appuntamento con Bill Spencer (Don Diamont), confermando che si conobbero circa una ventina di anni prima. Luna poi riceve un misterioso invito…

R.J. (Joshua Hoffman), intanto, cerca di coinvolgere Zende (Delon De Metz) nei lavori della collezione di Eric (John McCook), ma il cugino la prende come una concessione e ribadisce che R.J. non è alla sua altezza: il nonno lo ha coinvolto come assistente, non come suo erede. Zende manifesta ancora insoddisfazione per il fatto che crede che R.J. ottenga più possibilità in quanto figlio di Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang).

Thomas (Matthew Atkinson) chiede a Finn (Tanner Novlan) di non lasciare che Xander (Adain Bradley) crei una frattura tra loro e, soprattutto, lo invita a non intromettersi nella sua relazione con Hope (Annika Noelle). Il medico, tuttavia, sembra ormai ritenere il cognato pericoloso e ritiene che Hope sbagli nel dargli fiducia…