Beautiful, anticipazioni 24 luglio 2025: Zende sorprendentemente romantico con Luna!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 24 luglio 2025

Luna, dopo aver scelto con Poppy un look adatto per l’appuntamento a sorpresa che pensa di avere con R.J., resta sorpresa quando scopre che è stato Zende ad organizzare un’atmosfera romantica per due nello showroom della Forrester Creations. Invece R.J. va a far visita ad Eric in ospedale.

Thomas chiede a Steffy di intercedere presso Finn, invitandolo a non interferire con Hope, creando inutili tensioni.