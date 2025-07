Beautiful, anticipazioni 26 luglio 2025: Luna parla a R.J. delle avance di Zende

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 26 luglio 2025

Per quanto lusingata dalle attenzioni di Zende, Luna dimostra di fare sul serio con R.J. e informa Zende che dovrà raccontare al cugino quanto accaduto. Steffy si dice certa con Thomas che Finn non solleverà ancora accuse riguardanti la morte di Emma Barber. Xander, intanto, offre a Finn la propria teoria: non essendo stato presente, non ha prove concrete su quanto successo ad Emma. Ma ritiene che Thomas l’abbia inseguita, probabilmente mandandola fuori strada.

Sebbene l'indagine di polizia abbia escluso un contatto tra le due vetture, il GPS di Thomas lo collocava nel luogo dell'incidente al momento in cui Emma è uscita di strada. Steffy confida a Hope il timore che il passato problematico di Thomas possa fargli avere una ricaduta. Il fratello, però, poi la rassicura, chiedendole ancora di non preoccuparsi della sua frequentazione con Hope. Intanto Luna parla a R.J. delle avance mosse da Zende nei suoi confronti.