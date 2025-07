Beautiful, trama 3 luglio: Eric ha una crisi, i familiari capiscono che qualcosa non va!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 3 luglio 2025

In sala operatoria, Eric (John McCook) ha una crisi e la sua vita è appesa ad un filo. Finn (Tanner Novlan) e Bridget (Ashley Jones) cercano di riprendere il controllo della situazione, mentre i familiari in attesa iniziano a capire che qualcosa non sta andando per il verso giusto.

R.J. (Joshua Hoffman) può contare sul sostegno e il conforto di Luna (Lisa Yamada). Per i due è l'occasione per parlare apertamente dei sentimenti che nutrono l'uno per l'altra…