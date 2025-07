Beautiful, trama 30 luglio 2025: Steffy concede fiducia a Thomas, Liam invece no

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 30 luglio 2025

Liam (Scott Clifton) avverte Hope (Annika Noelle) che sarà in pericolo con Thomas (Matthew Atkinson), ma la Logan difende lo stilista e rifiuta di parlare con l'ex marito dei sentimenti che prova per il giovane Forrester. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), intanto, rinnova a Thomas la propria fiducia: sa che ha fatto grossi errori in passato, ma non è un assassino. R.J. (Joshua Hoffman) e Luna (Lisa Yamada) fanno visita insieme ad Eric (John McCook)…