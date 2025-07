Beautiful, anticipazioni 31 luglio 2025: Thomas racconta la sua verità a Hope

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 31 luglio 2025

Steffy vorrebbe che Finn lasciasse perdere le accuse di Xander contro Thomas, ma il marito non condivide le certezze della moglie sul cognato. Intanto Thomas non ha potuto negare a Hope il proprio turbamento e, deciso a fare in modo che non ci siano segreti tra loro, le racconta quanto accaduto la sera della morte di Emma Barber.

Thomas ammette che Xander ha ragione sul GPS, ma lui stesso ne cancellò la cronologia affinché la polizia non trovasse conferma della sua presenza sul luogo dell'incidente. Riconoscendo, poi, di aver seguito Emma, spiega di averla vista uscire di strada per via della velocità. Infine confessa ad una provata Hope che non chiamò i soccorsi per Emma, ritenendo che nessuno sarebbe potuto sopravvivere. Tuttavia giura di non averla mandata fuori strada intenzionalmente, non è un assassino…