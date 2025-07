Beautiful, anticipazioni 5 luglio 2025: zio Ridge “gela” Zende, niente collaborazione!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 5 luglio 2025

Hope (Annika Noelle) consola e rassicura Brooke (Katherine Kelly Lang), preoccupata per le reali possibilità di Eric (John McCook) di farcela. Intanto Luna (Lisa Yamada) informa Carter (Lawrence Saint-Victor) delle intenzioni di Zende (Delon De Metz) di terminare la collezione del nonno. Ignaro, Zende comunica a Ridge (Thorsten Kaye) la propria idea di collaborare con lui per terminare la collezione di Eric, ma la risposta dello zio non è quella che si aspetta… Seguici su Instagram.