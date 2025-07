Beautiful, anticipazioni 9 luglio 2025: Eric manda segnali positivi

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 9 luglio 2025

Finn e Bridget hanno deciso che, per evitare ulteriori complicazioni, è arrivato il momento di staccare Eric dalle macchine e vedere se l'uomo è in grado di respirare autonomamente. Ridge, Brooke, Steffy e Donna sono presenti quando Eric muove gli occhi, segni che tutti interpretano come il fatto che lo stilista stia tornando cosciente e che possa essere pronto. Zende, in attesa di notizie su Eric, riempie di complimenti Luna. In seguito, assieme a R.J. e Katie, i due addobbano villa Forrester per le feste natalizie, su richiesta di Donna….