Beautiful, Romy Park a Tv Soap: “Poppy è una donna dallo spirito libero, ma ha un grande segreto”

È entrata in scena a Beautiful da poche settimane, ma ha già portato con sé un piccolo mistero, visto che non ha voluto mai svelare alla figlia Luna (Lisa Yamada) chi sia il suo vero padre. Parliamo di Poppy Nozawa, interpretata dalla carismatica Romy Park.

Un personaggio ancora tutto da conoscere, con tantissime sfaccettature da rivelare, proprio come ci ha svelato Romy, in questa intervista concessa al nostro sito. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Beautiful, intervista a Romy Park (Poppy Nozawa)

Romy, parliamo di Poppy, la donna che interpreti in Beautiful. Come la descriveresti?

Poppy è una donna dallo spirito libero. È rimasta incinta di Luna quando era ancora molto giovane, e per questo il loro rapporto è più simile a quello tra sorelle, che tra madre e figlia. Hanno un legame unico, viscerale. Poppy l’ha cresciuta da sola, affrontando difficoltà economiche e tanti ostacoli, ma Luna è sempre stata la sua priorità assoluta. Ha uno stile di vita non convenzionale: va avanti con lavoretti creativi, come vendere gioielli e abiti nei mercatini. E ha un grande segreto: non ha mai detto a Luna chi sia suo padre.

Cosa ci aspetta nel futuro di Poppy?

Le sue scelte passate, prese spesso con leggerezza, tornano a tormentarla. Si innamora, ma il suo spirito impulsivo e la tendenza a non pensare troppo alle conseguenze complicheranno tutto. Questo porterà a forti tensioni con sua sorella maggiore Li, che ha un carattere molto diverso e non approva le sue decisioni. Poppy dovrà affrontare il confine sottile tra libertà e irresponsabilità.

Che tipo di commenti ricevi dal pubblico su Poppy?

Tendo a non preoccuparmi troppo di cosa piaccia o meno del mio personaggio. Il mio compito è raccontare la storia in modo autentico. Poppy è imperfetta, come tutti noi. Non sta a me giudicarla, ma comprenderla. Spero che il pubblico riesca a vederne il cuore e ad empatizzare con lei.

Condividi qualcosa con lei?

Condividiamo la capacità di amare incondizionatamente. Anche se le nostre scelte di vita sono diverse, quella qualità è la chiave per comprendere chi è Poppy e perché agisce in un certo modo.

Qual è uno dei tuoi ricordi più belli sul set?

Ce ne sono tanti. Ogni giorno sul set è speciale. L’intero team è una vera famiglia.

Parliamo un po’ di te. Quando hai scoperto la passione per la recitazione?

È arrivata tardi, a 17 anni. Dovevo recitare un monologo di Macbeth in classe e ho sentito qualcosa dentro di me accendersi. Da quel momento ho capito che era la mia strada.

Cosa ti appassiona oggi, oltre alla recitazione?

La danza classica e il canto. Ma anche il benessere degli animali, dei più fragili, degli emarginati. Ho due cuccioli di Pomerania adottati da poco, e mi occupo molto di loro. A dire il vero, il mio sogno più grande è aprire un rifugio per animali. Sto lavorando per realizzarlo.

Hai altri progetti in cantiere?

Sì, ma non posso dire molto per via di accordi di riservatezza. Posso solo anticipare che in alcuni casi non sarò davanti alla telecamera, ma dietro: come sceneggiatrice e produttrice.

Tornando a Poppy, sei molto legata a lei?

Sì, è il personaggio a cui sono più affezionata. Sono grata a Brad Bell per aver creato un ruolo così profondo e fuori dagli stereotipi. Il fatto che non abbia scritto Poppy “perché asiatica”, ma perché umana, è per me un regalo immenso.

Com’è la tua vita lontano dal set?

Sono una donna semplice. Mamma di cani, figlia, sorella e amica. Una “work in progress”. Cerco ogni giorno di diventare una persona migliore.

Se non fossi attrice, cosa avresti fatto?

Avrei studiato letteratura e sarei diventata editor o redattrice. Ma ho seguito il cuore e oggi sono qui.

Che consiglio ti senti di dare alle giovani attrici?

Non bastano uno o due consigli. Questo lavoro è duro, competitivo e pieno di "no". Devi essere tenace, avere una pelle spessa, e capire che sei sia artista che imprenditrice. Coltiva il mestiere, ma anche la tua autenticità. Non cercare di piacere a tutti.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione