Beautiful, trama 17 luglio 2025: Finn dice a Steffy che Xander ha accusato Thomas!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 17 luglio 2025

Dato che Hope ha rifiutato la sua proposta, sostenendo di non essere pronta per un fidanzamento, Thomas le infila l’anello nella catenina che porta al collo, finché non si sentirà pronta a portarlo al dito. Thomas le assicura che è disposto ad aspettare ancora del tempo.

Sebbene con punti di vista diversi, sia Brooke che Steffy ritengono la relazione tra Thomas e Hope destinata a creare solo sofferenza. Ridge, tuttavia, si dimostra più possibilista, ritenendo sia meglio che la coppia sia lasciata libera di viversi qualsiasi cosa ci sia tra loro. Brooke è certa che Hope non sarà mai pronta a prendersi un impegno per la vita con Thomas.

Reso inquieto dalle accuse di Xander Avant, Finn affronta l’argomento con Steffy che, dolorosamente, rivive la vicenda dello scambio di culle che vorrebbe dimenticare per sempre. Informato dalla moglie che Xander è tra coloro che mantennero il segreto, Finn le rivela che Xander ha accusato Thomas di essere l’assassino di Emma Barber… Seguici su Instagram.