Beautiful, trama 21 luglio 2025: Ridge a Brooke, “dai una chance a Hope e Thomas!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 21 luglio 2025

Steffy si schiera apertamente dalla parte di Thomas, promettendogli tutto il suo appoggio e sottolineando quanto lo ammiri per il modo in cui è riuscito a trasformarsi e a ricostruire la propria identità, emergendo come una persona completamente rinnovata.

Nel frattempo, Hope sembra visibilmente turbata dall’insistenza di Finn nel voler affrontare nuovamente le circostanze che hanno portato alla tragica morte di Emma. Hope cerca di riportare l’attenzione sull’esito dell’indagine della polizia, che ha escluso qualsiasi coinvolgimento diretto di Thomas, attribuendo l’accaduto a un incidente causato dall’eccessiva velocità e dalla distrazione di Emma, che stava inviando un messaggio sul cellulare mentre era al volante.

Parallelamente, Ridge cerca di convincere Brooke a mettere da parte i suoi dubbi e le sue riserve nei confronti di Thomas, chiedendole di accettare la possibilità che Hope e lui possano vivere liberamente il forte legame che li unisce senza essere ostacolati dalle tensioni o dai giudizi del passato. Ridge desidera che Brooke conceda loro una possibilità sincera per costruire una relazione priva di condizionamenti e pregiudizi… Seguici su Instagram.