Beautiful, trama 6 luglio 2025: Bridget in crisi, “abbiamo sbagliato a operare Eric?”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 6 luglio 2025

Zende insiste con Ridge affinché collabori con lui per terminare la collezione di Eric, non con R.J. data la sua inesperienza. Lo zio però continua a pensare che Eric ha scelto R.J. e devono rispettarlo, ma non esclude di coinvolgere l’aiuto del nipote.

In ospedale, di fronte alla situazione ancora critica di Eric, che non riesce a respirare da solo, Bridget inizia a mostrare segni di rammarico: se avessero sbagliato ad obbligare Eric ad una lotta impossibile, invece di lasciarlo andare pacificamente?… Seguici su Instagram.