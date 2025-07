Beautiful, trama 7 luglio: Brooke legge la Bibbia a Steffy e Ridge, ecco perché

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 7 luglio 2025

Al capezzale di Eric, Steffy invita il nonno ha lottare, ma gli assicura che capirebbe se volesse lasciarsi andare: per quanto doloroso non vorrebbe costringerlo a soffrire. Intanto Zende esprime a Luna tutta la propria frustrazione: è convinto che quella che potrebbe essere l’ultima collezione di Eric meriti qualcuno di esperto come lui, non R.J..

Mentre con i giorni la situazione di Eric non cambia, i suoi familiari si incolpano per averlo costretto legato alle macchine, contravvenendo alle sue ultime volontà: un sacrificio che non sembra dare frutti. Per confortare Ridge e Steffy, Brooke legge uno stralcio dalla Bibbia di Stephanie…