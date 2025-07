Fiction SISSI: riepilogo prima della quarta ed ultima stagione | Ecco quando inizia

Tornerà presto su Canale 5 uno degli appuntamenti più attesi dell’estate televisiva: la quarta e ultima stagione di Sissi, la serie evento che ha saputo conquistare milioni di spettatori in tutta Europa, offrendo una rilettura moderna e intensa della vita dell’iconica imperatrice d’Austria.

I sei episodi inediti andranno in onda in prima serata su Canale 5, suddivisi in due serate speciali, mercoledì 16 e mercoledì 23 luglio. Prima di lasciarci travolgere dalle nuove avventure, è opportuno ripercorrere il drammatico finale della terza stagione, che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso tra scandali, complotti e passioni proibite.

L’ultimo episodio di Sissi – Atto Terzo, trasmesso il 14 giugno scorso, si è chiuso con eventi destinati a sconvolgere profondamente il destino della famiglia imperiale. Walli e Gustav, da poco sposati, si godono una romantica suite nuziale offerta dall’imperatore Franz; tuttavia, dietro questo gesto di cortesia si cela un oscuro segreto: Walli, invitata ufficialmente dal Kaiser, cede alla passione e intreccia una relazione clandestina con lo stesso imperatore.

Nel frattempo, Sissi, per sottrarsi all’opprimente clima di corte, si è rifugiata su un’isola francese. Franz, deciso a riaffermare il controllo familiare, raggiunge l’isola e riporta con sé il piccolo Rudolf, iscrivendolo nuovamente alla rigida scuola militare, in netto contrasto con la volontà della madre.

Al suo rientro a Vienna, Sissi si trova coinvolta nelle intricate dinamiche politiche europee. Dopo aver letto le condizioni imposte dallo zar di Russia per una possibile alleanza, suggerisce a Franz di puntare su un trattato di pace tra Russia, Germania e Austria, nella speranza di stabilizzare gli equilibri continentali.

Sul fronte interno, la tensione cresce: i soldati imperiali fanno irruzione nella casa di Johann, che si sacrifica per proteggere Albert e Grunne. Quest’ultimo, fedele amico della coppia imperiale, decide di consegnarsi alle Autorità pur di garantire la fuga ad Albert.

Ma la fuga si trasforma in un piano di vendetta: Albert, disperato, si rifugia da Gustav e Walli, costringendoli con la forza a introdurlo a palazzo con l’obiettivo di assassinare l’imperatore Franz, colpevole ai suoi occhi di aver distrutto ogni sua speranza. Il clima si fa ancor più incerto con la misteriosa scomparsa del piccolo Rudolf, gettando nell’angoscia Sissi, Franz e l’intera corte imperiale.

Con queste premesse, la quarta e ultima stagione si annuncia come il capitolo più emozionante, ricco di passione, conflitti e rivelazioni. Gli spettatori saranno testimoni dello scontro definitivo tra ambizioni politiche, intrighi personali e drammi familiari, destinati a segnare per sempre il destino della giovane imperatrice e del suo impero.

Attraverso scenografie maestose, costumi sontuosi e un cast guidato da Dominique Devenport e Jannik Schümann, Sissi riporta alla ribalta la complessa figura di una donna divisa tra amore, doveri e il peso di una corona.

Il gran finale dunque si avvicina, pronto a consacrare l’epopea di una delle figure più emblematiche della storia europea. Preparatevi a immergervi nelle ultime, indimenticabili pagine di una saga che ha saputo fondere con maestria storia, leggenda e passioni senza tempo, restituendo il ritratto regale e immortale di un’imperatrice che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dell’Europa. Seguici su Instagram.