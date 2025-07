Forbidden fruit, anticipazioni 1° agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 1° agosto 2025

Durante l’evento organizzato da Ender al ristorante Avenue per promuovere il suo nuovo brand, Yildiz irrompe improvvisamente nel locale, interrompendo la serata. Con un annuncio inaspettato, riesce a far allontanare Ender, che lascia il luogo in preda alla rabbia dopo la plateale umiliazione subita. Determinata a vendicarsi, Ender pianifica un nuovo stratagemma per eliminare definitivamente Yildiz, promettendole una tregua che si rivelerà di breve durata.

Nel frattempo, Zeynep si prepara a partire per l'America insieme a Cem e Kevin. La sua decisione di andarsene lascia Alihan visibilmente sconvolto, e il suo amico Hakan tenta di spronarlo affinché recuperi un rapporto che pare giunto al capolinea. Intanto, Ender sembra aver finalmente individuato la soluzione per liberarsi di Yildiz…