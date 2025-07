Forbidden fruit, anticipazioni 11 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 11 luglio 2025

Yildiz, esausta per via delle incessanti manipolazioni di Ender, decide di dimettersi dal ristorante. Il destino le offre però un’opportunità inattesa: Halit, sempre più attratto da lei, le propone un impiego nel suo ufficio come cameriera personale. Tuttavia, il nuovo lavoro si rivela tutt’altro che semplice.

Zeynep cerca di prendere le distanze da Alihan dopo una cena carica di tensione, ritenendo che una relazione tra colleghi sia inopportuna. Alihan, però, non sembra incline a lasciarla andare facilmente: le propone un insolito gioco. La sfida è semplice ma decisiva: se lui vince, continueranno a frequentarsi; se sarà Zeynep a prevalere, metteranno fine alla loro relazione.

Contemporaneamente, Ender vive momenti complicati. Viene esclusa da un prestigioso evento riservato alle coppie sposate e si vede costretta, su insistenza di Zehra, a fare una donazione considerevole per mantenere la sua posizione nell’associazione benefica. Come se non bastasse, il rapporto con Erim si deteriora ulteriormente: il figlio sembra intenzionato a tenerla fuori dalla sua vita.

Alihan invita Zeynep a casa sua per una serata che potrebbe rappresentare un punto di svolta nel loro rapporto. Pur con qualche esitazione, Zeynep accetta l’invito. Nel frattempo, Hakan percepisce la crescente sintonia tra i due e non si lascia sfuggire l’occasione per stuzzicare Alihan, insinuando che Zeynep sia ormai molto più di una semplice collega.

Yildiz inizia il suo nuovo ruolo come cameriera personale di Halit, ma si scontra subito con la fredda ostilità di Duygu. Quest’ultima cerca di relegarla a mansioni secondarie e di ridicolizzarla. Senza lasciarsi sopraffare, Yildiz mette in atto un’astuta strategia: insinua a Zerrin, l’ex moglie di Halit, che Duygu stia complottando insieme ad Ender.

Ender, dal canto suo, pianifica un'operazione per recuperare alcuni oggetti personali dalla casa del suo ex marito. Grazie all'appoggio di Aysel, riesce a intrufolarsi furtivamente nella villa. Questo breve ritorno riporta alla luce ricordi dolorosi legati a suo figlio Erim e alle fratture nel loro rapporto. Nonostante le difficoltà, Ender è determinata a salvaguardare il proprio status sociale e la sua posizione…