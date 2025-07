Forbidden Fruit, anticipazioni 14 e 15 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 14 e martedì 15 luglio 2025

Alihan propone a Zeynep un gioco per scoprire le loro affinità. Durante questa conversazione, emerge che Zeynep ha sempre desiderato visitare il Tunnel di Tito a Çevlik, e Alihan organizza un piano per sorprenderla con questa esperienza speciale. Intanto, Ender partecipa a una festa di compleanno accompagnata da suo fratello Caner. Qui si imbatte in Zehra, che non reagisce bene alla sua presenza. Tra loro nasce un alterco, durante il quale Ender approfitta della situazione per sottrarre qualcosa a Zehra. Più tardi, Ender si confronta con Halit per rivendicare il diritto di vedere il figlio, scatenando un acceso scontro verbale. Nel frattempo, Yildiz sembra essere a buon punto con i suoi tentativi di conquistare Halit, ma la comparsa improvvisa di Ender complica tutto e porta Yildiz ad affrontare vecchie questioni personali.

Yildiz rassicura Halit di non aver preso accordi con Ender, guadagnandosi la fiducia dell'uomo. Subito dopo confida tutto a Şengül e le rivela la sua nuova strategia: far ingelosire Halit. Şengül le presenta Serdar, che diventerà una pedina chiave per portare avanti il piano. Intanto, Alihan e Zeynep condividono una cena dove l'atmosfera tra loro si fa sempre più romantica. Dall'altra parte, Ender, decisa a vendicarsi di Yildiz, chiede a Caner di scoprire qualcosa che possa indebolirla. Caner si avvicina alla casa di Yildiz fingendo un'altra identità e finisce per incontrare Gülsüm. Nel frattempo, Lal cerca disperatamente di contattare Alihan, ricevendo sempre risposta negativa. Hakan comincia a sospettare che l'assenza di Alihan possa avere qualcosa a che fare con Zeynep. Ender interrompe bruscamente la relazione telefonica con Sinan, mentre Zehra si mette in contatto con lui per offrirsi di collaborare….