Forbidden fruit, anticipazioni 16 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 16 luglio 2025

Ender scopre da Caner che Zeynep lavora per Alihan. Venuta a sapere che Yildiz è impiegata come cameriera personale presso Halit, si convince che le due stiano tramando un piano per sedurre due ricchi uomini d’affari e sistemarsi comodamente. Nel frattempo, Metin confessa ad Halit di aver avuto una relazione con Yildiz, ma precisa che tra loro è finita perché lei desiderava disperatamente sposarlo. Durante un confronto nell’ufficio di Halit, Yildiz assiste incredula alle accuse mosse da Metin e respinge ogni accusa.

Ender, decisa a mettere Zeynep con le spalle al muro, si reca direttamente nell'ufficio di Alihan per accusarla, scatenando una scenata alla quale Zeynep, sconvolta, assiste sbigottita. Alihan, esasperato per il comportamento dell'ex moglie, si reca da Halit per informarlo dell'insolita provocazione. Tuttavia, entrambi gli uomini rifiutano di credere alle insinuazioni di Ender e sono convinti dell'integrità delle due ragazze. Scossa per le ingiurie subite, Zeynep decide di incontrare immediatamente Yildiz.