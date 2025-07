Forbidden fruit, anticipazioni 17 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 17 luglio 2025

Ender incontra Zerrin e Lila, raccontando loro che Yildiz ha una relazione con Halit e che Zeynep è legata sentimentalmente ad Alihan. La notizia sconvolge entrambe le donne. Zerrin si precipita da suo fratello per chiedere spiegazioni e insiste affinché Zeynep venga immediatamente licenziata. Intanto, Ender si reca al negozio di Lal e le riferisce che stanno circolando voci su una relazione tra Alihan e la sua assistente. Lal, visibilmente turbata, va a casa di Alihan in preda a una crisi isterica. Contemporaneamente, Serdar continua a ricattare Yildiz, così lei e Sengul decidono di incontrarlo la sera per discutere. Nel frattempo, Halit, preoccupato per lo stato d’animo malinconico di Yildiz, decide di chiarire a Zeynep che sua sorella non è responsabile del divorzio tra lui ed Ender.

Caner ed Ender incontrano il signor Osman, un ricco imprenditore, con l’intenzione di avviare una collaborazione. Tuttavia, emergono rapidamente segni che l’interesse dell’uomo verso Ender sia più personale che professionale. Ender, inoltre, prosegue con il suo piano di vendetta contro Halit, cercando nuovamente di incontrare di nascosto suo figlio Erim. Halit, ormai stanco dei continui rifiuti di Yildiz e del suo atteggiamento distante, accetta un invito a cena con Azra, una donna d’affari ricca e affascinante. La notizia di questo primo appuntamento allarma sia Ender che Yildiz, entrambe determinate a ostacolare qualsiasi possibile legame con questa nuova rivale inattesa.

Nel frattempo, Zeynep e Alihan continuano a vedersi e decidono di organizzare un incontro ufficiale con Yildiz. Tutto sembra procedere serenamente, ma durante una serata tranquilla a casa di Alihan, la sua ex fidanzata Lal arriva ubriaca e dà inizio a una scenata…