Forbidden fruit, anticipazioni 18 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 18 luglio 2025

Ender cerca di ottenere da Cigdem le foto compromettenti di Azra, con l’obiettivo di mostrarle a Halit e allontanarlo definitivamente da lei. Nel frattempo, i rapporti tra Zeynep e Alihan rimangono tesi, creando ulteriori complicazioni. Il giorno seguente, Yildiz, preoccupata per la vicinanza tra Azra e Halit, tenta di affrontare quest’ultimo, ma viene interrotta da un messaggio ricevuto da Halit proprio da Ender. Nonostante i suoi sforzi, Yildiz non riesce a convincerlo e si ritrova poi a dover giustificare il proprio comportamento con lui senza ottenere risultati. In un altro intreccio, Zehra, grazie al supporto di Sinan, scopre un modo per finanziare il suo progetto personale.

Alihan, intanto, riesce a pianificare un gesto per riavvicinarsi a Zeynep il giorno seguente. Nel frattempo, Yildiz finalmente riesce a parlare con Halit dei propri sentimenti, ma ciò che segue la lascia completamente spiazzata.

Kemal si presenta a casa di Zeynep per convincerla a discutere con Yildiz e durante il confronto le rivela di provare ancora amore per lei. Inoltre, è convinto che la sua relazione con Halit sia motivata esclusivamente da interessi economici, non da vero amore. Tuttavia, promette di tentare di starle lontano, continuando nel frattempo il suo gioco strategico con Ender.

Yildiz confida poi a Zeynep di essersi avvicinata a Kemal dopo che lui l’ha aiutata a svelare un intrigo orchestrato da Halit. Ammette però che, pur non provando amore per lui, non è disposta a divorziare da Halit finché non avrà assicurato un futuro a entrambe. Zeynep resta amareggiata da Alihan dopo averlo sorpreso in compagnia di Hira e scopre che la sua amica nutre veri sentimenti per lui.

Kemal infrange la promessa fatta a Zeynep e propone a Yildiz di fuggire insieme, lasciandola però indecisa sul da farsi. Nel frattempo, Emir racconta a Caner di essere in contatto con Lila attraverso messaggi.

Ender, determinata nei suoi intrighi, mette in moto un piano per contattare Erdem Bilir, un ricco uomo d'affari rivale di Halit, al quale intende proporre una collaborazione societaria per rafforzare ulteriormente la sua posizione strategica…