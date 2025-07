Forbidden fruit, anticipazioni 21 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 21 luglio 2025

Ender, determinata a sabotare il matrimonio tra Halit e Yildiz, contatta Metin, l’avvocato di Halit, chiedendogli di convincerlo a farle firmare un accordo prematrimoniale. Quando Yildiz vede l’avvocato entrare nell’ufficio di Halit, sospetta subito il motivo della visita e decide di anticipare le mosse: con astuzia, propone lei stessa ad Halit di firmare il documento. Halit, colto di sorpresa dalla sua iniziativa, le risponde che non ce n’è affatto bisogno. Parallelamente, nasce un’inaspettata alleanza tra Ender e Zerrin contro Yildiz.

Nel frattempo, Alihan trova un cucciolo per strada e lo porta a Zeynep. Insieme decidono di portare l’animale in un rifugio, trascorrendo così la giornata lontani dall’ufficio, rafforzando il loro legame. Intanto, Halit partecipa all’evento organizzato dal signor Osman, inconsapevole che dietro vi sia lo zampino di Ender. Quando Yildiz scopre la verità, si infuria con Halit per aver accettato di prenderne parte senza consultarla.

La tensione si intensifica quando Ender, furibonda per l’imminente matrimonio di Yildiz e Halit, affronta la ragazza nel negozio di abiti da sposa. Con toni minacciosi e un comportamento provocatorio, le promette che non si libererà mai di lei. Per mettere in atto il suo piano, coinvolge il fratello Caner, chiedendogli di scavare nel passato di Yildiz a Bursa, la sua città natale, alla ricerca di qualcosa che possa comprometterla.

Come se non bastasse, Asuman, la madre di Yildiz e Zeynep, arriva in città per partecipare al matrimonio. Tuttavia, esprime apertamente il suo disappunto per la scelta di celebrare una cerimonia semplice e non perde occasione per lanciare frecciate pungenti sulla vita sentimentale di Zeynep, mettendola in difficoltà con i suoi commenti poco graditi…