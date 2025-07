Forbidden fruit, anticipazioni 23 luglio 2025 | Trama puntata

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 23 luglio 2025

Yildiz si infuria con Asuman, accusandola di aver ripreso le sue attività da sensitiva. In uno scatto di rabbia, le rivela che sia lei che Zeynep si sono sempre vergognate di avere una madre come lei. Ferita, Asuman promette di abbandonare il suo lavoro e decide di partire il giorno seguente per tornare a casa. Nel frattempo, Zehra e Sinan continuano a lavorare al progetto di aprire una clinica, avvicinandosi sempre di più e diventando più intimi. Intanto, Ender riesce a farsi assegnare da Halit un appartamento migliore, grazie all’intervento di Erim. Vedendo le condizioni in cui è costretta la madre, Erim insiste affinché il padre le affitti una sistemazione più dignitosa.

Alihan, durante una conversazione con Hakan, ha un improvviso attacco di panico legato a un evento traumatico della sua infanzia. Convinto sempre di più che l’amore porti solo sofferenza e che lui non sia fatto per le relazioni, decide di disdire l’appuntamento che aveva con Zeynep. Rimane seduto, perso nei suoi pensieri, osservando le fedi e l’anello di fidanzamento che aveva comprato per lei.

Ender, accompagnata dal suo inseparabile fratello, fa un’entrata teatrale nel ristorante dove Halit sta cenando con alcuni ospiti e la sua giovane moglie Yildiz. Ad accoglierla ci sono dei giornalisti in cerca di scoop. Ender coglie subito l’occasione per stuzzicare Yildiz con provocazioni mirate, sperando di ottenere una reazione che possa danneggiare il rapporto tra quest’ultima e Halit. Parallelamente, Zeynep è molto preoccupata per Alihan, che ignora i suoi tentativi di mettersi in contatto con lui. Spinta dall’ansia, Zeynep decide di recarsi personalmente a casa sua per assicurarsi che stia bene, ma ciò che succede lì la colpisce profondamente e in modo inatteso.

Intanto, Zehra vorrebbe informare suo padre del progetto che sta sviluppando insieme a Sinan, sebbene quest'ultimo non sembri felice all'idea di coinvolgerlo. La mattina successiva, Ender si risveglia con una nuova strategia pronta per liberarsi definitivamente di Yildiz…