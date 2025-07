Forbidden fruit, anticipazioni 24 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 24 luglio 2025

Zeynep comunica a Mine, responsabile dell’ufficio del personale, la sua intenzione di lasciare il lavoro. Tuttavia, prima di farlo, deve ottenere il consenso di Alihan, che accetta solo a condizione che Zeynep individui un sostituto per il ruolo di assistente. Nel frattempo, Ender e Caner elaborano un piano per mettere in difficoltà Yildiz e screditarla agli occhi di Halit. La loro idea si concretizza in un falso invito per una presunta cerimonia di incoronazione del re della fittizia Repubblica di Lombeliko. Aysel consegna l’invito a Yildiz, che entusiasta lo condivide con la sua amica Argun, invitandola a partecipare insieme a lei.

Intanto, Zehra mostra ad Halit la sua nuova clinica di chirurgia estetica, rivelando di averla realizzata esclusivamente con i propri risparmi. Halit ne rimane piacevolmente colpito. Erim, invece, manifesta un comportamento insolito, destando l'attenzione di Halit e Caner, i quali si accorgono che il ragazzo si strappa i capelli. Halit decide poi di offrire a Ender un nuovo appartamento nel quartiere Ulus, permettendole così di vedere Erim ogni volta che lo desidera…