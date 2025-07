Forbidden fruit, anticipazioni 25 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 25 luglio 2025

Yildiz e Sengul partecipano entusiaste alla cerimonia per l’incoronazione del re della misteriosa Repubblica di Lombeliko. Tuttavia, il loro entusiasmo si spegne rapidamente quando vengono accolte da un gruppo di giornalisti che svelano l’inganno dietro l’evento, rendendo pubblica l’imbarazzante situazione di Yildiz. La ragazza, già mortificata, subisce poi le critiche severe di Halit e le ironie pungenti di Zehra e Lila. Nonostante la vergogna iniziale, Yildiz scopre con sorpresa che questa disavventura le ha regalato una notevole popolarità, riflessa in un aumento improvviso di follower sui suoi social media. Per adattarsi al suo nuovo status e alle aspettative del suo ambiente, Halit insiste affinché Yildiz impari delle regole di comportamento adeguate. A supportarla in questo percorso ci pensa Rebbiye, un’esperta life coach e consulente d’immagine.

Nel frattempo, Erim, profondamente segnato dall’umiliazione subita a scuola per via dell’ignoranza dimostrata dalla sua matrigna, ha un malore e sviene davanti agli occhi di suo padre. Portato d’urgenza in ospedale, viene tenuto sotto osservazione con tutta la famiglia al suo fianco, tranne Ender. Dopo gli esami clinici, i medici rassicurano Halit che Erim è fisicamente sano ma soffre di una forma di depressione legata alla separazione dei suoi genitori e alla difficoltà di non poter frequentare la madre come prima. Inoltre, il matrimonio di Halit con Yildiz, che ha fatto scalpore ed è stato ripreso dai giornali, ha scatenato episodi di bullismo nei confronti del ragazzo da parte dei compagni di scuola.

Lo psichiatra dell'ospedale consiglia ad Halit di riallacciare i rapporti con la sua ex moglie per alleviare il malessere di Erim e prevenire un eventuale peggioramento della sua condizione. Seguendo il consiglio, Halit decide di far tornare Ender a casa con loro, una scelta che sconvolge Yildiz e genera tensioni nel resto della famiglia. Ender approfitta della situazione per criticare e ridicolizzare continuamente Yildiz, suscitando il disappunto di Halit. Intanto, Alihan sembra essere misteriosamente sparito…