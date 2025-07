Forbidden fruit, anticipazioni 28 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 28 luglio 2025

Yıldız si trasferisce definitivamente nella villa di Halit e, per migliorare la propria immagine, ingaggia Rebbiye, una consulente che la guida nella costruzione di una carriera promettente, insegnandole come vestirsi, muoversi e comportarsi. Con il supporto di Rebbiye, Yıldız rinnova completamente il suo aspetto, cambiando look, taglio e colore dei capelli, pronta ad abbracciare una nuova fase della sua vita.

Nel frattempo, Ender si stabilisce temporaneamente nella villa di Halit per stare vicino al figlio Erim. La donna non perde occasione per mettere Yıldız in difficoltà e umiliarla, arrivando a scontrarsi con Halit. Quest’ultimo la invita a interrompere i suoi comportamenti ostili verso sua moglie. Ender, apparentemente accondiscendente, inizia però a utilizzare approcci più sottili e manipolatori. Tra le sue tattiche figura l’interruzione di una serata romantica tra Yıldız e Halit: finge un’emergenza legata a un medicinale di Erim, dichiarando che è finito, mentre in realtà lo ha volontariamente gettato via.

Intanto, Zeynep si sente sopraffatta dalla situazione in ufficio con Alihan e dal peso delle tensioni tra di loro. Per porre fine al suo disagio, tenta di farsi licenziare inventando strategie per convincerlo. Tuttavia, Alihan si rifiuta di assecondare le sue richieste. Nonostante la difficoltà di Zeynep nel gestire la quotidianità lavorativa, Cem continua a mostrare grande apprezzamento per il suo impegno e le sue capacità…