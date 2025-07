Forbidden fruit, anticipazioni 29 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 29 luglio 2025

È il compleanno di Lila e la famiglia si raduna al completo per una festa in grande stile. L’atmosfera sembra gioiosa, ma le tensioni tra gli invitati sono palpabili: le ex mogli di Halit non perdono occasione per intavolare battutine sarcastiche e criticare Yildiz, la nuova arrivata. Zeynep partecipa per sostenere la sorella, ma si sente a disagio a causa del clima ostile e della presenza di Alihan, con cui finisce per discutere nuovamente.

Il giorno seguente, gli ufficiali giudiziari si presentano in casa di Halit a causa dei debiti accumulati da Zehra per aprire la sua clinica. Furioso, Halit si scaglia verbalmente contro la figlia, che lascia l’abitazione in lacrime. Cercando conforto, Zehra si rifugia tra le braccia di Sinan, il quale la convince a non rinunciare alla clinica, proponendole invece di intestarla a lui e di prendere le distanze da suo padre.

Nel frattempo, la Rew Unique lancia una nuova collezione di moda che prende il nome di “Ender Argun”. Halit, preoccupato per l’assenza prolungata di Zehra, incarica Sitki di trovarla. Durante una riunione aziendale, Alihan nota un crescente affiatamento tra Cem e Zeynep. La situazione lo rende sospettoso, tanto da immaginare una possibile relazione tra loro; questa conclusione lo porta ad avere un attacco di panico. La mattina successiva parte improvvisamente senza salutare nessuno, recandosi dal suo analista. Nel corso della seduta emerge un trauma d’infanzia: Alihan aveva scoperto sua madre tradire il padre.

A casa di Halit, la famiglia è riunita e l'ansia per Zehra cresce. Una lite esplode tra Ender e Yildiz quando quest'ultima, spinta dalla gelosia, chiede a Halit di liberarsi di Ender. La discussione sfocia in uno scontro tra Halit e Yildiz, tanto che lui decide di dormire in un'altra stanza. Il giorno successivo, Zehra torna improvvisamente a casa e annuncia davanti a tutti di aver sposato Sinan. Di fronte alla notizia, Halit reagisce con rabbia e decide di cacciare sia lei che Sinan…