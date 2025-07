Forbidden fruit, anticipazioni 3 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 3 luglio 2025

Lal desidera che tra lei e Alihan nasca un legame più solido, ma lui non sembra disposto a offrirle di più. Dopo l’incidente, Alihan decide di fare un regalo a Zeynep per compensarla degli oggetti rubati. Lei, seppur a disagio, accetta per cortesia.

Ender organizza un ricevimento nella villa e invita anche suo fratello Caner, la cui presenza non è però ben vista da Halit. Durante la festa, Erim si infortuna a una gamba cadendo. Nella confusione che segue, Yildiz ne approfitta per curiosare nel telefono di Ender, rischiando di essere sorpresa da Halit. Riesce comunque a cavarsela con una scusa e nota una chiamata entrante da un contatto salvato come “Signora Sinen”.

Quando Yildiz informa Ender della telefonata, quest'ultima le ordina di non intromettersi negli affari altrui. In seguito, Yildiz comunica ad Halit la decisione di abbandonare il lavoro, mentre Ender confida a Caner il suo crescente malcontento nei confronti della relazione con Halit…