Forbidden fruit, anticipazioni 30 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 30 luglio 2025

Ender propone a Sinan un patto: il medico dovrà convincere Halit che tra lui ed Ender non c’è mai stato nulla, sostenendo che si sia trattato di un intrigo orchestrato da Yildiz. In cambio, la donna promette di far sì che Zehra e Sinan possano fare ritorno alla tenuta Argun. Intanto, alla tenuta, l’atmosfera rimane carica di tensione: Yildiz prova a creare momenti di serenità tra lei, Halit ed Erim, ma ogni suo tentativo viene sabotato da Ender. Con l’astuzia, Ender finge persino di volersene andare, riuscendo così a ottenere da Halit il permesso di restare ancora un po’ alla tenuta.

Nel frattempo, Yildiz viene introdotta da Rebbiye in un nuovo gruppo di donne dell'alta società, un fatto che scatena la gelosia di Sengul, la quale accusa l'amica di essere cambiata sotto l'influenza del denaro. Parallelamente, Zeynep e Cem si trovano sempre più in sintonia sul lavoro. Quando Cem confessa ad Alihan di provare un'attrazione per la sua assistente, Alihan, divorato dalla gelosia, decide di sbarazzarsi di lui, ordinandogli di tornare alla sede di Atlanta…