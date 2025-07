Forbidden fruit, anticipazioni 31 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 31 luglio 2025

Yildiz e Cansu si ritrovano a pranzo insieme e finiscono per incontrare Ender, che menziona la sua nuova collezione. Durante l’incontro, Cansu viene a sapere che Ender è tornata a vivere nella casa di Halit. Nel frattempo, Alihan chiede a Cem di raggiungerlo nel suo ufficio, dove lo informa della necessità di trasferirsi temporaneamente negli Stati Uniti per gestire alcuni problemi finanziari direttamente dagli uffici di Atlanta.

Cem coglie l’occasione per proporre a Zeynep di accompagnarlo oltreoceano come sua assistente. Per Zeynep è una possibilità imperdibile e accetta senza esitazioni. Sebbene inizialmente Yildiz sia affranta all’idea di rimanere sola senza sua sorella, finisce per sostenere la scelta. Zeynep le confida che, oltre a rappresentare un passo importante per la sua carriera, sente il bisogno di prendere le distanze da Alihan.

Nel frattempo, Yildiz riesce a convincere Halit ad affidarle la gestione della caffetteria. Ender decide di organizzare un servizio fotografico nella casa di Halit, agendo però senza il suo permesso. Quando Yildiz viene a sapere dell'accaduto, reagisce con rabbia e affronta il marito, criticandolo aspramente per aver permesso a Ender di continuare a vivere insieme a loro.