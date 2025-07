Forbidden fruit, anticipazioni 8 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 8 luglio 2025

Durante una conversazione tra Ender e Halit, lui confida di aver passato tutta la notte a lavorare su un progetto importante e anticipa alla moglie che avrà una sorpresa. Nel frattempo, Alihan critica Zeynep per aver assunto un’assistente inesperta per motivi di compassione. Zeynep difende la sua scelta, ma Alihan la riprende severamente, sottolineando che sul lavoro non c’è spazio per i sentimentalismi.

Ender, con l'appoggio di Yildiz e dell'avvocato Ahu, tenta di incastrare Halit accusandolo di adulterio. Tuttavia, Halit, consapevole del piano, sfrutta la strategia di Ender per girare la situazione a proprio vantaggio. Alla fine, Ender, sopraffatta, è costretta a capitolare. Halit le impone di firmare le carte del divorzio a condizioni estremamente rigide: le vieta di accedere alla loro casa, limita i contatti con Erim e la obbliga a trasferirsi nel suo vecchio quartiere. Inoltre, Halit blocca le sue carte di credito, lasciandola completamente al verde…