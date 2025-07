Forbidden fruit, anticipazioni 9 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 9 luglio 2025

Dopo quanto accaduto al concerto, Alihan, erroneamente convinto che Emir sia il fidanzato di Zeynep, cerca di metterla in guardia su di lui. Con grande sollievo, scopre invece che Emir è semplicemente un caro amico. Nel frattempo, Yildiz confida alla sua amica Sengul di aver incontrato Halit e, per placare i dubbi della sorella Zeynep, decide di tornare a lavorare al ristorante per guadagnare qualcosa mentre attende ulteriori sviluppi.

Ender, ancora lontana da casa, riesce a persuadere il figlio Erim a incontrarla. Tornata al suo appartamento, sempre più abbattuta e afflitta, trova conforto nel fratello Caner, che la incoraggia a mostrarsi più tranquilla e motivata. Caner le propone di uscire quella sera stessa e, nel locale in cui si recano insieme, incontrano Zehra. Quest’ultima, facendo qualche battuta pungente sull’esclusione di Ender dagli eventi mondani, si attira la sua vendetta: Ender le fa uno sgambetto che Caner prontamente registra con il cellulare e invia a un giornalista. La notizia diventa pubblica il giorno seguente, scatenando l’ira di Halit che dà un ultimatum alla figlia.

Alihan invita Zeynep a casa sua con il pretesto di portargli alcuni documenti e le chiede di cucinare una chorba. Tuttavia, Zeynep dimostra di non essere molto abile in cucina. Parallelamente, Ender e Caner si recano in gioielleria per tentare di vendere l’anello che Halit aveva regalato a Ender in passato. Più tardi, i due fratelli si recano al ristorante dove lavora Yildiz e, dopo aver incrociato la ragazza, Ender inscena una scenata chiedendo il suo immediato licenziamento. Sitki, che dall’esterno del locale sta osservando i movimenti di Yildiz, assiste alla situazione e racconta tutto a Halit.

Per celebrare il primo giorno di lavoro, Zeynep invita Yildiz a cena fuori. Durante il pasto, Yildiz si confida con la sorella, raccontandole le sue difficoltà. Alihan, intanto, partecipa a una cena con sua sorella Zerrin e la nipote Lila, durante la quale cerca di smascherare davanti a Zerrin la vera natura di Halit. Zerrin continua a interrogarsi sul motivo del divorzio tra Halit ed Ender e sembra convinta che l'uomo possa tornare a sposarla. Il giorno successivo, Emir invia a Zeynep un pacco contenente delle caramelle: un dono pensato per Alihan…