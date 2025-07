Forbidden Fruit anticipazioni: Halit scopre che Yildiz lo ha derubato!

Mai stringere amicizia con un’ex amante del tuo ricchissimo marito. È questa la colpa di cui si macchierà Yıldız Yılmaz (Eda Ece) nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. La donna comincerà a prelevare dal conto di Halit Argun (Talat Bulut) delle piccole somme di denaro, facendo finta di comprare dei vestiti da una lussuosa boutique, ma la situazione le si ritorcerà presto contro anche a causa dello zampino della new entry Defne (Yeliz Şar)…

Forbidden Fruit, news: Yildiz si fa aiutare da Defne

In che cosa consisterà il piano di Yildiz? Con la complicità della commessa della boutique, che si intascherà una parte della quota ad ogni transazione, la Yilmaz preleverà tanti soldi dal conto di Halit e giustificherà le uscite tramite degli scontrini falsi. Ad un certo punto, dato che l’Argun Senior si lamenterà per i troppi soldi che spende, Yildiz deciderà di interrompere tale pratica, ma la commessa non sarà del suo stesso avviso e comincerà a ricattarla, pretendendo che la cosa vada avanti per almeno sei mesi, proprio come avevano pattuito in precedenza.

Poiché non saprà come uscire dall’impasse che lei stessa ha creato, Yildiz chiederà l’aiuto di Defne, che anticiperà alla commessa tutto ciò che la nuova signora Argun le deve. Una buona azione che tornerà utile a Defne quando verrà accusata dalla gelosissima Yildiz di provarci con Halit…

Forbidden Fruit, spoiler: Halit scopre che Yildiz lo ha derubato!

Eh sì: per difendersi, Defne non esiterà a rivelare a Halit ciò che Yildiz ha fatto con i suoi conti. Furioso, l’Argun Senior preparerà le valigie e si rifugerà per qualche giorno in albergo, dove finirà per una seconda volta a letto con l’ex moglie Ender Çelebi (Sevval Sam).

Quest’ultima cercherà ovviamente di approfittarsi della situazione venutasi a creare per riavere Halit nuovamente tutto per sé. Ad ogni modo, inconsapevole dei molteplici tradimenti del consorte, Yildiz passerà al contrattacco e farà sì che la commessa riveli a Halit che gli ha prelevato a sua insaputa dei soldi dal conto soltanto per aiutare la madre Asuman (Melisa Dogu), in forti difficoltà economiche. Una “scusa” che porterà Halit a rivalutare, almeno in parte, il comportamento di Yildiz, che continuerà a considerare una persona buona nonostante i suoi molteplici errori…

Forbidden Fruit, trame: Yildiz si fa aiutare da Kemal e…

In ogni caso, dato che Halit non tornerà comunque a casa, Yildiz ricorrerà all’aiuto dell’ex marito Kemal (Sarp Can Köroğlu), arrivato in città da Bursa soltanto per vendicarsi di lei e già complice di Ender. Possiamo infatti anticiparvi che Kemal procurerà a Yildiz un lavoro come receptionist di un noto ristorante. Un’iniziativa che farà andare su tutte le furie Halit, quando capirà che la consorte si è messa nuovamente sulla bocca di tutti accettando di lavorare nonostante il loro immenso patrimonio.

A quel punto, Halit si presenterà nel locale e porterà via Yildiz, sottolineando che suo moglie non può permettersi scivoloni di tale portata. In ogni caso, tale stratagemma, almeno per ora, porterà all'effetto desiderato, visto che Halit tornerà a casa. Occhio però ad un suggerimento che l'astuta Ender darà all'Argun per mettere alla prova la vera sincerità di Yildiz…