Forbidden Fruit anticipazioni: Yildiz bacia un altro uomo, ecco perché

Un uomo legato al passato di Yıldız Yılmaz (Eda Ece) sta per fare il suo ingresso nelle puntate di Forbidden Fruit. Tra non troppo tempo, busserà infatti alla porta di Ender Çelebi (Şevval Sam) l’astuto Kemal (Sarp Can Köroğlu), il primo marito della nuova moglie di Halit Argun (Talat Bulut). Ender non esiterà dunque ad allearsi con lui per tentare di mettere fuori gioco la rivale…

Forbidden Fruit, news: chi è Kemal

I telespettatori avranno modo di scoprire che Kemal ha sposato Yildiz alcuni anni prima senza il consenso della suocera Asuman (Melisa Dogu). Tuttavia, il matrimonio tra i due è durato soltanto un paio di minuti: all’uscita del municipio, Asuman è riuscita infatti a convincere Yildiz a lasciare il novello consorte. In che modo? Svelando alla figlia che era stata appena contattata da un’agenzia di moda in grado di renderla ricca in pochissimi mesi.

Da sempre affascinata dalla ricchezza, Yildiz aveva dunque preferito fare annullare il matrimonio il giorno successivo alla celebrazione, lasciando Kemal – realmente innamorato – con il cuore a pezzi. Appena capirà che la Yilmaz è riuscita nel suo intento, ossia sposare un uomo “da spennare”, Kemal lascerà Bursa ed andrà da Ender per proporle una sorta di alleanza…

Forbidden Fruit, trame: l’alleanza tra Ender e Kemal

Eh sì: appena si paleserà come l’ex marito di Yildiz, Ender non avrà alcun problema a stringere un patto con Kemal. Attraverso una serie di escamotage, la Celebi farà sì che l’uomo possa entrare a villa Argun senza problemi. Non a caso, Ender metterà in moto un piano affinché l’autista del figlio Erim (İlber Uygar Kaboğlu) venga licenziato e sostituito da Kemal, che presenterà lei stessa a Halit come suo “uomo di fiducia”.

A quel punto, visto che sarà riuscito ad ottenere l’impiego senza alcun tipo di sforzo, Kemal dovrà farsi vedere il prima possibile da Yildiz per farle capire che la sua vita agiata è in pericolo, perché non ha mai confessato a Halit di essere già stata sposata. In tal senso, c’è da dire che inizialmente Kemal eviterà i contatti con Yildiz, ma quando si farà vedere forzerà la mano…

Forbidden Fruit, spoiler: Kemal bacia Yildiz

Approfittando dello choc dell’ex moglie, Kemal non esiterà a dare a Yildiz un bacio sulle labbra. Ovviamente, la Yilmaz eviterà subito l’avvicinamento dell’ex e, certa che sia arrivato in città per vendicarsi, tenterà a più riprese di convincere Halit a licenziarlo.

Proprio per questo, Yildiz metterà all’interno della macchina che utilizza Kemal un bracciale prestigioso per accusarlo di truffa, ma l’uomo intercetterà prima i suoi propositi e le restituirà il monile di fronte a Halit, ottenendo ancora di più la sua fiducia.

Non sentendosi di confessare al marito che cosa l’ha legata in passato al nuovo autista di Erim, una sempre più disperaya Yildiz chiederà aiuto alla sorella minore Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci). Anche quest’ultima non riuscirà però a convincere Kemal ad andare via. Una situazione stressante che porterà Yildiz a discutere più volte con Halit.

Quali saranno dunque i risultati? Stanco dei battibecchi, Halit inizierà a mostrarsi distaccato con Yildiz. Ender non esiterà quindi ad approfittare della spaccatura nella coppia per tentare di sedurre nuovamente Halit… ma ci riuscirà?