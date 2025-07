Forbidden Fruit anticipazioni: Yildiz costretta a convivere con Ender, ecco perché

Niente da fare per Yıldız Yılmaz (Eda Ece). Anche se riuscirà a sposare il ricchissimo Halit Argun (Talat Bulut), proprio come si era prefissata, nelle prossime puntate di Forbidden Fruit l’ex cameriera dovrà continuare a sopportare le interferenze di Ender Çelebi (Şevval Sam), soprattutto quando l’uomo inviterà l’ex moglie a vivere con loro per un periodo ben preciso…

Forbidden Fruit, news: il malore di Erim mette in crisi Halit

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando il sedicenne Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu) perderà i sensi a causa del recente divorzio dei suoi genitori. A quel punto, i medici diranno a Halit che è necessario che Erim passi tanto tempo in sua compagnia e in quella della madre Ender. Una “prescrizione” che metterà decisamente in crisi l’Argun Senior dato il suo recente matrimonio con Yildiz, che il figlio comincerà a respingere.

Non a caso, nel corso di un dialogo, Erim mostrerà a Halit tutto il suo malessere e gli dirà a chiare lettere che vuole andare a vivere con la madre. Una richiesta alla quale Halit non potrà acconsentire e che lo spingerà a prendere una decisione azzardata: chiederà infatti a Ender di andare a vivere sotto il suo stesso tetto (e di Yildiz) finché Erim non si sarà completamente ripreso.

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz costretta a convivere con Ender

Una volta che verrà messa di fronte al fatto compiuto, Yildiz si troverà dunque a dover sopportare la presenza di Ender in casa. In più di un’occasione, la Celebi sfrutterà dunque la confidenza con la cameriera Aysel (Vildan Vatansever) per mettere Yildiz in difficoltà. Come se non bastasse, metterà in luce la sua maggiore sintonia con Zehra (Şafak Pekdemir) e Lila (Ayşegül Çınar), le figlie più grandi di Halit.

Il risultato? In casa Argun si respirerà un’aria decisamente tesa, anche se Yildiz farà di tutto per nascondere al novello marito il suo evidente nervosismo. La situazione sarà dunque destinata a diventare ancora più incandescente quando l’ufficiale giudiziario arriverà da Halit per fare un pignoramento, a causa di una rata non pagata da Zehra per aprire il suo studio di medicina estetica.

Forbidden Fruit, trame: Ender sembra avere la meglio su Yildiz ma…

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Sinan (Kıvanç Kasabalı), l’ex amante di Ender, riuscirà a sedurre Zehra (fino a portarla a letto) per vendicarsi di Halit, colpevole di avere compromesso la sua carriera appena ha scoperto la sua tresca con l’ormai ex moglie. Sinan farà dunque credere a Zehra di essere in confidenza con il dipendente dell’istituto di credito al quale ha chiesto un prestito e le assicurerà di avere ottenuto una proroga per il pagamento della prima rata.

Appena l’ufficiale giudiziario busserà in casa Argun, Halit capirà dunque di essere stato preso in giro da Zehra, che le aveva giurato di aver aperto lo studio medico con i suoi risparmi, e litigherà furiosamente con lei. Uno scontro che procurerà un nuovo problema a Yildiz, dato che Halit non farà altro che pensare a Zehra (nel frattempo fuggita di casa) e la trascurerà sempre di più.

Una circostanza che darà a Ender l’impressione di essere finalmente in vantaggio su Yildiz, visto che si mostrerà pacata e decisa ad aiutare Halit. Non è però detta l’ultima parola, soprattutto quando – inconsapevole della relazione che ha avuto con Ender – Zehra farà una scelta “non ponderata” sul suo rapporto con Sinan… Seguici su Instagram.