Forbidden Fruit anticipazioni: Yildiz si fa riassumere da Halit ma…

Manovre di riavvicinamento nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. La scaltra Yıldız Yılmaz (Eda Ece) cercherà infatti un modo per attirare le attenzioni del facoltoso Halit Argun (Talat Bulut) e finirà per farsi riassumere da lui. Un risvolto che non piacerà affatto a Ender Çelebi (Şevval Sam)…

Forbidden Fruit, news: Halit chiede il divorzio a Ender

Tutto partirà nel momento in cui Yildiz deciderà di confessare a Halit che Ender l’ha assunta con il fine di sedurlo ed ottenere un vantaggioso accordo di divorzio per viversi liberamente la relazione extraconiugale con il dottor Sinan (Kıvanç Kasabalı). A quel punto, Halit non si farà scrupoli a cacciare la moglie di casa e, inizialmente, le impedirà addirittura di vedere il figlio Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu).

Costretta a vivere con il fratello Caner Çelebi (Barış Aytaç) in un quartiere povero, dove il consorte le avrà comprato una casa, Ender comincerà dunque a provare una sorta di avversione nei confronti di Yildiz, che dal canto suo avvierà una tattica per far cadere Halit ai suoi piedi.

Utilizzando persino l’ignara sorella Zeynep (Sevda Erginci), alla quale farà credere di non essere interessata all’uomo, Yildiz si dimetterà dal ruolo di cameriera personale di Halit e gli farà presente che, forse, è il caso che non si rivedano più, dato che appartengono a due mondi diversi e hanno una grande differenza d’età.

Forbidden Fruit, trame: Ender rende la vita impossibile a Yildiz

Nel frattempo, per continuare a mantenere in piedi la messinscena, Yildiz si farà riassumere nel locale dove lavorava in precedenza all’accordo stretto con Ender. Visto che avrà il sentore che la “cameriera” abbia spifferato tutto ad Halit soltanto per avvicinarsi a lui, la Çelebi non prenderà con il sorriso il fatto che la nuova “nemica” si sia già risistemata e inizierà a pressare il capo della ragazza per costringerlo a licenziarla.

Tale iniziativa non andrà però a buon fine: ad agire in favore di Yildiz ci penserà Halit, che arriverà nel locale proprio nel bel mezzo di una sceneggiata di Ender. Quest’ultima dovrà dunque trovare dei modi più ingegnosi per “sconfiggere” la Yilmaz, come ad esempio far protestare due clienti – apparentemente scollegati a lei – per una mancata prenotazione.

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz si fa riassumere da Halit ma…

Visto che avrà sempre in mente il suo piano per far innamorare Halit di lei, Yildiz lascerà dunque di sua iniziativa anche il lavoro al ristorante e andrà proprio nell’ufficio dell’uomo per comunicarglielo. Proprio lì, una volta che se la ritroverà di fronte, Halit dirà a Yildiz che può tornare a svolgere il ruolo di sua cameriera personale anche da quel giorno stesso.

Un'offerta che Yildiz accetterà subito, anche se fingerà di mostrarsi sorpresa per l'atteggiamento magnanimo di Halit. Tuttavia, il nuovo lavoro della Yilmaz farà storcere il naso ad un'altra collaboratrice di Halit, che evidentemente aveva messo gli occhi su di lui e sulla sua ricchezza…