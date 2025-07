Forbidden Fruit anticipazioni: Zerrin vuole riconquistare Halit ma…

Quante donne nella vita del ricchissimo Halit Argun (Talat Bulut). Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, l’uomo non dovrà guardarsi le spalle soltanto da Ender Çelebi (Şevval Sam), la sua ultima ex moglie, e da Yıldız Yılmaz (Eda Ece), la giovane in cerca di un marito “da spennare”. Attorno a Halit comincerà infatti a gravitare anche Zerrin Taşdemir (Nilgün Türksever), la sua seconda consorte…

Forbidden Fruit, news: ecco chi è Zerrin

Sorella di Alihan Taşdemir (Onur Tuna), l’imprenditore tenebroso che starà corteggiando in maniera alquanto particolare la sottoposta Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci), Zerrin è stata sposata con Halit prima del matrimonio dell’uomo con Ender. Dall’unione tra i due è nata dunque Lila (Ayşegül Çınar), la figlia di mezzo dell’imprenditore tra la maggiore Zehra (Şafak Pekdemir) e il giovanissimo Erim (İlber Uygar Kaboğlu).

Nel momento in cui diventerà di dominio pubblico la notizia dell’imminente divorzio tra Ender e Halit, Zerrin penserà dunque di avere una nuova chance con l’ex marito, che in fondo non avrà mai dimenticato. Per questo, la signora comincerà a recarsi di continuo nella holding Argun e coinvolgerà persino Lila nel suo piano per riconquistare Halit. Non tutto andrà però ovviamente secondo i piani della Taşdemir, anche a causa delle intromissioni di Ender…

Forbidden Fruit, trame: Zerrin cerca di riconquistare Halit ma…

Come prima mossa, Zerrin deciderà di organizzare una cena di famiglia in un lussuoso ristorante. Per rendere credibile tale messinscena ed evitare che Halit possa subito intercettare il suo vero proposito, la Tasdemir deciderà di estendere l’invito anche a Lila e al fratello Alihan.

Dopo ciò, per dare modo a tutta l’high society di Istanbul di pensare che con l’Argun tutto si stia risistemando, Zerrin chiederà a Lila di scattare una foto a lei e a Halit per postarla sui social. Ovviamente, tale scatto verrà subito notato da Ender, la quale non perderà tempo per localizzare il ristorante dove Zerrin e Halit stanno trascorrendo la serata e recarsi proprio lì…

Forbidden Fruit, spoiler: Ender mette in guardia Zerrin

Come facilmente prevedibile, Ender non si limiterà a salutare i commensali con il fine di provocarli. Dando sfoggio del suo proverbiale cinismo, la Celebi farà presente alla Taşdemir che è ormai troppo tardi per cercare di riconciliarsi con Halit, visto che ormai ha già messo gli occhi sulla cameriera Yildiz, riassunta di recente nel suo ufficio.

Insomma, Ender sgancerà la bomba, che provocherà diverse tensioni nel tavolo degli Argun. Ad esempio, Lila non riuscirà a capacitarsi del fatto che il padre sia interessato ad una semplice cameriera e non mancherà di chiedergli spiegazioni. Il tutto mentre Alihan ignorerà, almeno per ora, che Yildiz è la sorella di Zeynep…