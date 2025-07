Il paradiso delle signore 10: presentazione dei nuovi personaggi | Anticipazioni

Dopo le prime notizie sui nuovi personaggi de Il paradiso delle signore 10, arrivano ora le descrizioni dei ruoli che conosceremo a settembre su Rai 1. Tutte le foto contenute in questo post appaiono per concessione dell’Ufficio Stampa Aurora Tv.

Fulvio Rinaldi (interpretato da Simone Montedoro)

Uomo distinto e di indole riservata, nato a Roma, ha deciso di trasferirsi al Nord per amore. Con determinazione e impegno è riuscito a costruire un successo imprenditoriale, finché la vita non lo ha messo duramente alla prova: prima la perdita della moglie e poi il fallimento della sua azienda di bottoni. Oggi affronta la realtà con dignità nel ruolo di magazziniere al Paradiso, dedicandosi interamente alla figlia. Fa di tutto per proteggerla e garantirle un futuro sereno, anche a costo di grandi rinunce personali.

Caterina Rinaldi (interpretata da Iuliana Calcatinci)

Dopo la prematura scomparsa della madre, è cresciuta tra la cura amorevole del padre e un forte legame con la fede. Frequenta una scuola di moda e vive una relazione sentimentale segreta. Quando viene a conoscenza delle difficoltà economiche del padre, decide di rimboccarsi le maniche e mettersi alla ricerca di un impiego.

Ettore Marchesi (interpretato da Elia Marangon)

Uomo carismatico e raffinato, esperto di tendenze internazionali nel mondo della moda e dello stile, entra a far parte della GMM su iniziativa di Odile. La collaborazione con la giovane Sant’Erasmo dà vita a un gioco di seduzione che cattura Odile, portando benefici sia personali che professionali.

Greta Marchesi (interpretata da Valentina Ghelfi)

Sorella di Ettore, divisa tra Milano e Londra, fa il suo ingresso a fianco del fratello in un momento cruciale. Con naturale abilità riesce a conquistare la fiducia di Adelaide e Odile, trovando spazio come stilista presso la GMM. Insieme, Greta ed Ettore formano una coppia creativa straordinariamente affiatata.

Giovanni Pastore, detto Johnny (interpretato da Mirko Lorusso)

Cugino di Delia, incarna la nuova generazione che mette la pace e la musica al centro della propria vita. Il suo sogno è viaggiare per il mondo, libero da legami e schemi. Ospitato temporaneamente in casa delle ragazze, si scontra immediatamente con Irene, che rappresenta il suo opposto in tutto.

