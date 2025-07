Il Paradiso delle Signore 10, Vanessa Gravina a Tv Soap: “Ad Adelaide accadranno delle cose che impediranno il suo volo definitivo”

È forse il personaggio più amato de Il Paradiso delle Signore, sia per le sue battute taglianti e sempre sul pezzo, sia per il tocco di glamour che riesce a dare alle vicende del grande magazzino milanese protagonista della soap daily di Rai 1. Parliamo di Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata con maestria da Vanessa Gravina.

Da tempo innamorata di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), Adelaide ha dovuto lottare nella scorsa stagione tra la vita e la morte ma, fortunatamente, Enrico Proietti (Thomas Santu) è riuscito a salvarla. A quel punto, la Contessa ha avuto una seconda possibilità con Marcello e con la ritrovata figlia Odile (Arianna Amadei), con cui il rapporto è ancora tutto da costruire.

Tutti aspetti di cui abbiamo parlato, in questa breve intervista, con Vanessa Gravina, che abbiamo avuto il piacere di incontrare sul set in occasione della conferenza stampa di presentazione della decima stagione. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Il Paradiso delle Signore, intervista a Vanessa Gravina (Adelaide di Sant’Erasmo)

Vanessa, benvenuta su Tv Soap. Abbiamo avuto l’occasione di vedere, in anteprima, la prima puntata del daily 8 de Il Paradiso delle Signore. La tua Adelaide sfoggia un look inedito, con tanto di pantalone…

Finalmente, direi. Erano anni che pregavo chi di dovere affinché mi facesse indossare dei pantaloni. Un privilegio che, nella nuova stagione, mi hanno concesso. Insomma, Adelaide si doveva ammalare di cuore per tornare col pantalone.

In ogni caso, il nuovo modo di vestire e i capelli di Adelaide hanno un loro perché. Raccontano una donna che ha rotto un po’ la gabbia nella quale si trovava, una donna che, dopo essere tornata alla vita, ha bisogno di vivere finalmente con leggerezza la spensieratezza di un sogno, di un amore che può essere vissuto.

Ovviamente qui ci stiamo riferendo a Marcello Barbieri, no?

Esatto. Marcello ha quindici anni in meno rispetto ad Adelaide; appartiene ad un’altra classe sociale perché non è nato nobile e, quindi, non è certamente un multimiliardario come Umberto Guarnieri. Marcello è un uomo normale. E quella normalità permette senz’altro ad Adelaide di vivere una nuova fase della sua vita.

Immagino però che non saranno tutte rose e fiori…

In generale, accadranno sicuramente delle cose, le stesse che chiaramente impediranno il volo definitivo della Contessa. E, al momento, non vi posso dire nient’altro…

Sul rapporto con Odile, invece, che cosa puoi anticiparci?

Il rapporto con Odile sarà splendido. Si trasformerà. Vedremo più volte, attraverso una serie di eventi, come questa figlia diventerà la madre di sua madre. Sarà un’evoluzione bellissima. Tanto quanto Adelaide ha faticato per ritrovare questa figlia, tanto per lei sarà naturale diventare la madre di sua madre. Sarà una linea narrativa, secondo me, molto bella e molto umana.

Ci sono anche impegni extra soap, nei prossimi mesi, che ti riguardano? Puoi dirci qualcosa a riguardo?

Certo. Farò ad ottobre, nella prima parte di stagione, L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello. Invito tutti quanti a vederlo; sarà (o almeno lo speriamo) un bellissimo allestimento.

Certo. Farò ad ottobre, nella prima parte di stagione, L'uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello. Invito tutti quanti a vederlo; sarà (o almeno lo speriamo) un bellissimo allestimento.

In seguito, a febbraio, riprenderò Pazza di Tom Topor. È la storia meravigliosa di una squillo d'alto bordo che, a un certo punto, uccide un cliente. In realtà sembra un caso facile da risolvere, ma non sarà così: la famiglia vuole attribuire l'infermità mentale perché non vogliono che parli, visto che questa ragazza avrà molte cose da raccontare. Saremo a Roma, al Quirino, e anche in questo caso invito tutti a vedere questa bellissima avventura!

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione