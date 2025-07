Innocence, anticipazioni 13 e 19 luglio 2025

Anticipazioni e trame puntate Innocence di domenica 13 e sabato 19 luglio 2025

Bahar è sconvolta quando scopre che sua figlia Ela ha intrecciato una relazione con Ilker Ilgaz. Tra madre e figlia scoppia un acceso confronto, ma quando interviene Timur, Bahar sceglie di non rivelare nulla al marito. Ela, intanto, esce di casa con la scusa di passare la notte dall’amica Burçak, ma in realtà si fa accompagnare da Umut fino a una delle case di Ilker. Lì, dopo un litigio, i due amanti consumano il loro primo rapporto. Tuttavia, per Ela la situazione si rivela ben diversa dalle sue aspettative romantiche: Ilker le chiarisce subito che non trascorreranno insieme la notte.

Al suo ritorno a casa, Ela viene scoperta da Bahar. Un salto temporale ci conduce poi alla sera del compleanno di Ela. I parenti, riuniti per festeggiare, si chiedono perché la ragazza non si sia presentata. Bahar, preoccupata, telefona a Ilker per chiedergli dove si trovi sua figlia. L’uomo, in evidente stato di shock e con vistose macchie di sangue addosso, nega di sapere di cosa stia parlando.

Ela ha scoperto il tradimento di Timur ai danni di Bahar e, nel tentativo di non darle altri dispiaceri, finge di aver chiuso definitivamente la sua storia con Ilker. In realtà, la ragazza ha appena scoperto di essere incinta e informa Ilker della gravidanza, cercando di convincerlo a rompere ogni legame con Irem per costruire insieme una nuova vita con il loro bambino.

La sera del compleanno di Ela, quest’ultima scopre che Ilker e Irem si sposeranno il giorno seguente. Furiosa e ferita, decide di non partecipare alla propria festa e si precipita a casa di Ilker. Tra i due scoppia un duro scontro verbale, durante il quale Ilker, ubriaco e sopraffatto dagli eventi, perde il controllo e si scaglia violentemente contro di lei. Ela viene ritrovata in condizioni disperate, quasi senza vita, ma grazie al tempestivo intervento dei medici riesce miracolosamente a sopravvivere.

Bahar, distrutta dal dolore, quando vede arrivare la polizia non esita a denunciare Ilker come responsabile dell'aggressione ai danni di sua figlia. Ilker viene così arrestato proprio mentre sta percorrendo la navata per raggiungere l'altare insieme a Irem…