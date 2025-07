Innocence, anticipazioni 13 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di domenica 13 luglio 2025

Bahar è profondamente turbata dopo aver scoperto che sua figlia Ela ha iniziato una relazione con Ilker Ilgaz. Tra madre e figlia esplode un acceso confronto, ma quando Timur interviene, Bahar decide di non rivelare nulla a suo marito. Poco dopo, Ela lascia la casa con la scusa di trascorrere la notte da un’amica, Burcak, ma in realtà si fa accompagnare da Umut fino a una delle proprietà di Ilker. In quel luogo, dopo una discussione animata, i due amanti finiscono per consumare la loro prima intimità. Tuttavia, le aspettative romantiche di Ela vengono bruscamente infrante quando Ilker chiarisce che non dormiranno insieme.

Rientrata a casa, Ela viene sorpresa da sua madre, Bahar. Con un salto in avanti nel tempo, la narrazione ci porta alla sera del compleanno di Ela: mentre i parenti si interrogano sulla sua assenza alla festa organizzata per lei, Bahar, preoccupata, decide di chiamare Ilker per chiedergli dov’è sua figlia. Ilker, in evidente stato di shock, risponde confusamente e nega di sapere a cosa si riferisca Bahar. L’uomo appare in condizioni precarie, con tracce di sangue visibili sul corpo… Seguici su Instagram.