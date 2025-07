Innocence, anticipazioni 19 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di sabato 19 luglio 2025

Ela è sconvolta dopo aver scoperto dell’inganno di Timur ai danni di sua madre e, desiderando vederla serena, le fa credere di aver chiuso definitivamente la sua storia con Ilker. Tuttavia, la verità è ben diversa: Ela ha appena scoperto di essere incinta e annuncia la notizia a Ilker, cercando di convincerlo a interrompere una volta per tutte la sua messinscena con Irem e a crescere il loro bambino insieme.

La stessa sera, durante il suo compleanno, Ela viene a sapere che Ilker e Irem si sposeranno il giorno seguente. Fuori di sé dalla rabbia, decide di non partecipare alla sua festa e corre immediatamente a casa di Ilker. Tra i due nasce uno scontro acceso, durante il quale Ilker, turbato dalla situazione e sotto l’effetto dell’alcol, perde il controllo e reagisce in maniera aggressiva. Ela viene ritrovata in condizioni disperate, ma grazie all’intervento tempestivo dei medici la sua vita viene miracolosamente salvata.

Bahar è inconsolabile dopo quanto accaduto a sua figlia e, non appena si presenta la polizia, denuncia senza esitazioni Ilker come responsabile dell’aggressione. Nel frattempo, proprio mentre si avvia verso l’altare per sposare Irem, Ilker viene arrestato dalle autorità… Seguici su Instagram.