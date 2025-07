Innocence, anticipazioni 20 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di domenica 20 luglio 2025

Bahar scopre che Ela era incinta e che, a causa del pestaggio subito, ha perso il bambino. La sua tristezza si tramuta in rabbia quando viene a sapere che Timur era perfettamente consapevole della relazione tra Ela e il suo capo, ma non è mai intervenuto per mettervi fine. Anzi, sotto la pressione di Banu, Timur cerca di persuadere Bahar a ritirare la denuncia, sostenendo che, senza un test di paternità del bambino, non ci sono prove certe per dimostrare la colpevolezza di Ilker.

Bahar, determinata, si oppone fermamente e proprio in questa fase Hale interviene direttamente, proponendo a Bahar e alla sua famiglia dieci milioni di dollari e un’opportunità di trasferirsi negli Stati Uniti pur di chiudere la questione. Bahar rifiuta categoricamente l’offerta e decide di rendere pubblica la vicenda, alimentando ulteriormente lo scandalo attorno a Ilker. Quest’ultimo, nel frattempo, si trova in prigione in custodia cautelare; tuttavia, dopo un tentativo di linciaggio da parte degli altri detenuti, viene trasferito in ospedale…. Seguici su Instagram.