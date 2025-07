Innocence, anticipazioni 26 luglio 2025 | Trama puntata

Anticipazioni e trama puntata Innocence di sabato 26 luglio 2025

Hale, determinata a ristabilire l’immagine di suo figlio Ilker agli occhi del mondo, persuade Irem a sposarlo mentre è ancora in carcere. Nonostante Harun faccia di tutto per tenere sua figlia lontana dalla complicata situazione legata a Ilker, il matrimonio viene celebrato. La scoperta manda Harun su tutte le furie, spingendolo a cercare soluzioni legali per annullare l’unione. Tuttavia, Irem, convinta della sua scelta, annuncia che si trasferirà temporaneamente a casa dei suoceri. Le nozze tra Ilker e Irem attirano l’attenzione mediatica, portando ad Hale il clamore e la soddisfazione che sperava.

La notizia del matrimonio turba profondamente Bahar, sopraffatta dai sensi di colpa per non essere riuscita a proteggere sua figlia. La situazione si complica ulteriormente con Gulizar, la suocera, che accusa Bahar di essere la causa della rovina sia di suo figlio sia di sua nipote. Nel frattempo, Ela si risveglia dal coma ed esce dal reparto di terapia intensiva, alimentando l'attesa per ciò che avrà da dire una volta pienamente cosciente…