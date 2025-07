Innocence, anticipazioni 27 luglio 2025 | Trama puntata

Anticipazioni e trama puntata Innocence di domenica 27 luglio 2025

Ela, ricoverata in ospedale, ha finalmente riaperto gli occhi, ma continua a rimanere silenziosa, rifiutandosi di parlare. Nel frattempo, la polizia sospetta che la giovane possedesse un secondo telefono cellulare, probabilmente utilizzato per comunicare con Ilker. Bahar, sconvolta dagli sviluppi, cerca disperatamente di mettersi in contatto con Timur, che in quel momento si trova con Banu. Quest’ultima, seguendo un piano concordato con Ismail, convince il suo amante a firmare una lettera di dimissioni dal Gruppo Ilgaz.

Un flashback ci riporta a qualche mese prima, in una sera cruciale: Irem si presenta improvvisamente a casa di Riva, dove Ilker sta passando del tempo con Ela. Colto di sorpresa, Ilker nasconde la ragazza in uno stanzino, ma Irem si accorge comunque della sua presenza grazie alla scoperta di un braccialetto con Trilli dimenticato da Ela. Usando il braccialetto come pretesto per un incontro, Irem organizza un appuntamento che coinvolge anche Ilker. Quando i tre si trovano finalmente faccia a faccia, Ela presenta la sua versione dei fatti. Tuttavia, Ilker nega tutto categoricamente, accusandola di aver inventato la loro relazione. Sentendosi tradita, Ela si infuria e lo minaccia.

La narrazione ci trasporta poi con un flash forward direttamente al giorno della prima udienza, segnando un significativo punto di svolta nella storia…