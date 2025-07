Io sono Farah, anticipazioni 1° agosto 2025 | Trama puntata

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata di venerdì 1° agosto 2025

Il piccolo Kerimsah si è finalmente ripreso e si prepara a lasciare l’ospedale. Farah, determinata a recuperare la registrazione in cui confessa di aver assistito a un omicidio, decide di accompagnare Gonul a casa. Lì, Gonul commette l’errore di menzionare davanti a suo fratello Mehmet, poliziotto, che Kerimsah sta ricevendo cure di elevata qualità. Questo dettaglio insospettisce Mehmet, che diventa sempre più determinato a scoprire l’origine dei fondi che stanno finanziando le cure del bambino. Nel frattempo Orhan, senza comprendere l’insistenza del figlio, sviluppa un legame sempre più profondo con Kerimsah, arrivando persino a compiere un gesto significativo per lui.

Tahir affronta Ali Galip, confessandogli di aver ignorato un ordine diretto per seguire un percorso autonomo. Ali Galip, allora, decide di mettere alla prova Farah. Tuttavia, Farah non riesce a superare il test, costringendo Tahir a intervenire per proteggerla. Ali Galip li lascia andare temporaneamente, ma Tahir sa bene che il suo capo non tarderà a vendicarsi per l’affronto subìto. Sebbene Tahir voglia proteggere Farah e suo figlio, continua a nutrire dubbi nei confronti della donna, e questa tensione dà origine a un acceso confronto tra loro.

Nel frattempo Mehmet trova la porta di casa di Farah aperta e decide di entrare. Si prende del tempo per parlare con Kerimsah, il quale cerca di rispettare il desiderio della madre di non rivelare nulla su ciò che è accaduto. Tuttavia il bambino, involontariamente, finisce per fornire al commissario alcuni dettagli intriganti. Intanto Ilyas prende la decisione di liberare Sepidah, suscitando il disappunto del suo capo. In parallelo, Kaan invita Gonul a cena. La ragazza gli comunica che deve lavorare e gli propone di spostare l'appuntamento al giorno seguente, ma Kaan le rivela di essere in procinto di partire per l'America…