Io sono Farah, anticipazioni puntata 29 luglio 2025

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata di martedì 29 luglio 2025

Semiha, la madre di Alperen, si presenta alla porta di Orhan per accusare Mehmet di non aver protetto suo figlio. Farah, commossa dalle lacrime della donna, decide di intervenire per aiutarla. Durante questo momento, nota una foto di Alperen e lo riconosce. Decisa a chiarire la situazione, si reca a parlare con Mehmet, ma alla stazione di polizia si imbatte in Tahir, che nel frattempo è stato rilasciato su ordine di Hamza.

Sconvolta e intimorita, Farah si precipita a casa, prende Kerim e raccoglie l'intera somma che le spettava dai suoi datori di lavoro. Con il denaro in mano, si dirige verso la stazione degli autobus, pianificando di raggiungere Edirne, una città al confine turco, per lasciare definitivamente il Paese. Tuttavia, Haydar arriva alla stazione sotto le istruzioni di Tahir, ma non riesce a fermare Farah e suo figlio prima della loro partenza.