Io sono Farah, anticipazioni 30 luglio 2025

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata di mercoledì 30 luglio 2025

Orhan e Mehmet proseguono le loro indagini su Farah, seguendo una traccia che li conduce all’ospedale dove la donna aveva prestato assistenza a Ali Galip. Analizzando i filmati delle videocamere di sicurezza, scoprono che Farah e Kerimsah sono stati portati via in automobile da Tahir. Nel frattempo, Kerimsah inizia a interagire con Tahir, e quasi senza volerlo l’uomo si ritrova intento a insegnare al bambino a giocare a calcio. Successivamente, alla villa dove Tahir ha condotto i due, giungono Mehmet e Orhan. Mehmet tenta di entrare con la forza, ma è solo grazie all’intervento di Orhan che la situazione si calma.

Dopo che i poliziotti se ne vanno, Farah fa un tentativo di fuga insieme a Kerimsah, ma viene intercettata da Adil e Haydar, che la conducono da Ali Galip. Di fronte al suo capo, Tahir dichiara falsamente che Farah non ha mai parlato con nessuno del delitto a cui ha assistito. Ali Galip rassicura Farah promettendole che si prenderà cura delle necessità mediche di Kerimsah, ma non appena madre e figlio si allontanano, ordina l’eliminazione della donna.

Farah torna a casa e avverte suo figlio di non raccontare a Gonul dove hanno trascorso la notte. Nel frattempo, Ali Galip, ancora in recupero a letto ma visibilmente migliorato, insiste affinché suo figlio Kaan esca con i cugini per mostrare a tutti che la famiglia è in buona forma. Kaan obbedisce, ma esagera con il consumo di alcol e finisce per sfiorare una lite in un locale. Mehmet continua ad avanzare nelle sue indagini: pur non ottenendo alcuna rivelazione da Farah, riesce a rintracciare Yasemin e a parlarle privatamente in un locale. La donna non si lascia intimidire, ma alcune parole scambiate con Mehmet la insospettiscono e la spingono a cercare subito Tahir, temendo che lui possa essere coinvolto con un'altra donna…