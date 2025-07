Io sono Farah, anticipazioni 31 luglio 2025 | Trama puntata

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata di giovedì 31 luglio 2025

Bahir porta Farah in un appartamento situato a un piano molto alto. Mentre la donna si occupa di pulire i vetri delle finestre, Tahir la fa inciampare, facendo temere il peggio: Farah rischia di cadere, ma l’uomo riesce ad afferrarla per un braccio in tempo, salvandola. Successivamente, mentre sono in macchina, Tahir riceve uno strano messaggio da Yasemin. Chiamandola, scopre che la ragazza ha ingerito una quantità eccessiva di medicinali nel tentativo di togliersi la vita. Dopo aver invano cercato di farla vomitare, Tahir e Farah portano Yasemin in ospedale. Poco dopo, Mehmet si precipita per interrogarla. Quando le chiede chi fosse la donna che si è lanciata dall’auto in corsa di Tahir, Yasemin risponde identificandola come “la donna delle pulizie”. L’interrogatorio viene interrotto dall’arrivo di Bade, che minaccia Mehmet di denunciarlo. Nel frattempo, Tahir organizza la preparazione di passaporti falsi per permettere a Farah e Kerimshah di fuggire; tuttavia, vedendo Farah insieme a Orhan, cambia idea e irrompe nell’appartamento in modo minaccioso. Lì trova Farah con Kerimshah in braccio, il bambino febbricitante.

Farah si trova in ospedale con Tahir, aspettando che le condizioni di Kerimshah migliorino. Nel frattempo, Mehmet e Ilyas intensificano le indagini sull’impresa di pulizie coinvolta nell’omicidio di Alperen. Quando la salute di Kerimshah migliora, Tahir accompagna Farah a casa per prendere dei vestiti per il bambino. Durante il tragitto in auto, Tahir devia su una strada isolata di campagna, facendo nascere in Farah il sospetto che abbia ricevuto l’ordine di eliminarla. Sconvolta, Farah lo implora di non farlo, sottolineando che la sua morte condannerebbe anche Kerimshah, incapace di sopravvivere senza sua madre. Rendendosi conto che le suppliche sembrano inutili, Farah promette di obbedire a ogni ordine di Tahir e propone persino di diventare sua complice nei crimini per impedire che lui venga incriminato nel caso decidesse di denunciarlo alla polizia. Convinto dalle parole della donna, Tahir la riporta da suo figlio e la affida alla custodia di Haydar.

Nel frattempo, Kaan resta fermo in auto sotto casa di Semiha, combattuto su come darle un risarcimento per la morte del figlio Alperen. Gonul lo raggiunge e, riconoscendolo, lo spinge a salire per porgere le condoglianze alla donna. Kaan cerca di mantenere la calma durante l’incontro, ma l’estremo dolore della madre lo fa scappare via. Gonul lo segue e lo persuade a comprare regali per la famiglia al posto di offrirle denaro. Intanto, Vera, preoccupata per Kaan, fa monitorare i suoi movimenti e cerca di convincere Ali Galip a intervenire per aiutare il ragazzo. Nel frattempo, Mehmet e Ilyas sono convinti di aver trovato finalmente la donna delle pulizie implicata nel caso e fermano Sepideh. Nonostante l’intervento di un interprete, però, la donna non è in grado di rispondere alle domande dei poliziotti. Parallelamente, Farah viene condotta in una sorta di ospedale improvvisato dove incontra diversi uomini gravemente feriti agli ordini di Tahir. Lui le spiega che hanno bisogno del suo aiuto e le chiede di salvarli. Farah si mette subito all’opera e riesce a curare tutti i feriti nel gruppo… Seguici su Instagram.