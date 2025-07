Io Sono Farah: Mehmet fa arrestare Farah! | Anticipazioni

L’ossessione per mettere tra le sbarre l’assassino di Alperen, il suo pupillo nonché agente di polizia sotto copertura, spingerà l’ispettore Mehmet Koşaner (Fırat Tanış) a mettere sotto pressione Farah Erşadi (Demet Özdemir). Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Io Sono Farah, la ragazza verrà arrestata e rischierà di essere deportata poiché si trova in Turchia clandestinamente…

Io Sono Farah, news: Mehmet capisce che Farah ha assistito all’omicidio di Alperen

La faccenda si delineerà quando, grazie alle sue indagini, Mehmet riuscirà a rintracciare Sepideh, la collega che avrebbe dovuto trovarsi nel locale al posto di Farah il giorno in cui Alperen è stato ucciso per errore da Kaan Akıncı (Oktay Çubuk). Anche se la donna non spiccicherà parola a causa delle sue difficoltà nel linguaggio, Mehmet capirà subito che Sepideh sta coprendo Farah quando entrerà a conoscenza del fatto che qualcuno sta pagando le spese mediche del piccolo Kerimşah (Rastin Paknahad).

Mehmet non esiterà dunque ad approfittarsi della situazione venutasi a creare, ma in che modo? È molto semplice: salverà il criminale Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) dalle grinfie degli uomini di Ali Galip Akıncı (Mustafa Avkıran), che vorrà fargliela pagare per avergli disobbedito evitando di uccidere Farah. Una volta che Tahir sarà in salvo, Farah dovrà dunque fornire la sua testimonianza sull’omicidio di Alperen, proprio come aveva promesso di fare a Mehmet in cambio del salvataggio del criminale…

Io Sono Farah, trame: Farah decide di non testimoniare

Certa che quella sia la soluzione migliore (anche perché Mehmet la metterà al corrente di tutti gli omicidi commessi in precedenza da Tahir), Farah si presenterà in commissariato pronta a dare la sua versione al magistrato. Tuttavia cambierà idea quando le telefonerà Tahir per svelarle che ha trovato un donatore di midollo osseo per Kerim. A quel punto, la Erşadi andrà via dal commissariato senza fornire la sua testimonianza e ciò farà imbestialire Mehmet, che già credeva di aver risolto il caso.

Mehmet raggiungerà dunque Farah in ospedale e, con un tono minaccioso, le dirà che non le conviene farlo arrabbiare perché, in caso contrario, agirà di conseguenza. Parole che Farah sottovaluterà perché il suo obiettivo principale sarà quello di salvare Kerim.

Io Sono Farah, spoiler: Mehmet fa arrestare Farah

Ciò darà il via ad un vero e proprio incubo per la povera Farah: quest’ultima verrà infatti arrestata su ordine di Mehmet e, dato che non avrà i documenti, rischierà di essere riportata in Iran senza poter portare il piccolo Kerem con sé. Mehmet spererà infatti che, dato il pericolo, Farah cambi idea sulla sua testimonianza e dica ciò che sa sull’omicidio di Alperen.

Tuttavia, la situazione sfuggirà di mano anche all'ispettore perché il giudice stabilirà l'immediata deportazione di Farah. Un pericolo che spingerà Tahir a mettersi in contatto con Bade Akıncı (Burcu Türünz), avvocatessa e nipote di Ali Galip, per evitare che la Ersadi venga costretta a lasciare la Turchia. Una vera e propria corsa contro il tempo che riserverà diversi pericoli e colpi di scena…